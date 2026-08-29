Juve, contatti in corso con l'Atletico per provare a chiudere lo scambio David-Sorloth
Intermediari al lavoro per l'affare sull'asse Torino-Madrid, la dirigenza bianconera vuole acquistare un attaccante con le caratteristiche richieste da Spalletti
Jonathan David all'Atletico Madrid, Alexander Sorloth alla Juventus. Uno scambio che fino a una settimana fa sembrava una semplice suggestione e che invece nei prossimi giorni potrebbe diventare realtà. Non è un'operazione semplice quella che gli intermediari stanno provando a completare sull'asse Torino-Madrid, ma le parti sono al lavoro per capire se ci sono i margini per finalizzare l'accordo.
L'incastro è complicato anche dal maxi-stipendio di David (più di 6 milioni netti al'anno), però dall'altra parte c'è anche la volontà degli allenatori, soprattutto di Luciano Spalletti, di dare una svolta al proprio reparto offensivo. Il tecnico bianconero, che ha criticato aspramente il nuovo arrivato Kolo Muani dopo gli errori al debutto contro il Frosinone, spera nell'arrivo di un attaccante fisico, capace di diventare riferimento offensivo in area di rigore e bravo anche nel gioco aereo.
Il norvegese risponde in pieno a queste caratteristiche e non a caso è ormai da mesi tra i primi obiettivi del mercato condotto da Carnevali e Massara. Prima come possibile acquisto senza contropartite, ora con la possibilità di vedere David fare il percorso inverso. Da capire la posizione di Simeone, già alle prese con le spine del caso Alvarez e che entro l'inizio di settembre potrebbe vedere anche l'addio di Sorloth. Diventato, a questo punto, la priorità per la Juventus, che ha infatti allentato la presa per Joshua Zirkzee del Manchester United, entrato nel mirino della Fiorentina.