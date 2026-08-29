Juve, contatti in corso con l'Atletico per provare a chiudere lo scambio David-Sorloth

Jonathan David all'Atletico Madrid, Alexander Sorloth alla Juventus. Uno scambio che fino a una settimana fa sembrava una semplice suggestione e che invece nei prossimi giorni potrebbe diventare realtà. Non è un'operazione semplice quella che gli intermediari stanno provando a completare sull'asse Torino-Madrid, ma le parti sono al lavoro per capire se ci sono i margini per finalizzare l'accordo.