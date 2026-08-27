Juve, per Sorloth la carta è David e non Nico. E per il canadese spunta la Fiorentina
I bianconeri provano a trovare un'intesa per il norvegese inserendo l'ex Lille nella trattativa. Contatti anche con i Viola che cercano il sostituto di Kean
Luciano Spalletti lo ha fatto capire in ogni modo. Nei colloqui con la dirigenza alla Continassa e anche davanti ai microfoni, ribadendolo dopo la vittoria di Frosinone: alla sua Juventus serve un altro attaccante, possibilmente con le caratteristiche richieste dallo stesso allenatore.
Fisicità, capacità di colpire di testa e presenza in area. Questo l'identikit dell'ex ct che in cima alla lista dei desideri ha sempre Alexander Sorloth, il 30enne norvegese dell'Atletico Madrid. Fino a qualche settimana fa, l'idea della Juve era quella di provare a trovare un'intesa con gli spagnoli grazie all'interesse di Simeone per Nico Gonzalez, già al Metropolitano nella passata stagione.
Nelle ultime ore, invece, lo scenario è cambiato. L'argentino piace a Spalletti e il suo addio per il momento è bloccato, mentre l'Atletico è interessato a Jonathan David e la possibilità, di scambio o accordo separato che sia, potrebbe riguardare solo i due attaccanti.
Il primo nodo è sempre l'ingaggio: i 6 milioni più bonus percepiti da David sono un ostacolo anche per il club de LaLiga, ma i dialoghi tra dirigenze proseguono e un eventuale fumata bianca non è impossibile. Anche perché l'attaccante canadese ha capito di essere in fondo alle gerarchie di Spalletti e ha aperto con più convinzione all'addio, anche in prestito.
Questa è la formula a cui potrebbe pensare la Fiorentina, spiega Tuttosport, dopo che i Viola avranno completato l'operazione legata a Moise Kean, destinato al Como. La Juve ha proposto David a Paratici, titubante più per lo stipendio pesante che per la voglia di provare a rilanciare l'ex Lille. A proposito di Francia: l'attaccante piace anche al Paris Fc, ma la destinazione non sembra gradita dal diretto interessato.
Juventus dunque pronta a salutare David a prescindere dall'arrivo del nuovo attaccante e dall'addio delle riserve: Milik potrebbe firmare la risoluzione di contratto, mentre per Ekhator è sempre viva la possibilità di un prestito direzione Parma. In entrata, oltre a Sorloth, l'idea più concreta porta al ritorno in Serie A di Joshua Zirkzee del Manchester United.