Juve, per Sorloth la carta è David e non Nico. E per il canadese spunta la Fiorentina

Il primo nodo è sempre l'ingaggio: i 6 milioni più bonus percepiti da David sono un ostacolo anche per il club de LaLiga, ma i dialoghi tra dirigenze proseguono e un eventuale fumata bianca non è impossibile. Anche perché l'attaccante canadese ha capito di essere in fondo alle gerarchie di Spalletti e ha aperto con più convinzione all'addio, anche in prestito.