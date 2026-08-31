Calciomercato Juventus: non solo Sarr, tre nomi per un altro colpo a centrocampo

E allora via alle alternative, che guardano alla Serie A e alla Liga. Sì perché Carnevali ha provato a bussare alla porta del "suo" Sassuolo per Darryl Bakola, promettente francese di 18 anni che però Aquiliani, che non a caso l'ha schierato titolare tre volte su tre (Coppa Italia compresa), e il club neroverde considerano incedibile. Ci sono conferme, poi, sui contatti col Valencia per Guido Rodriguez, già accostato in passato alla Juve, che è in uscita ma vanno verificate le condizioni visto che è infortunato, sembra una lesione al quadricipite, e potrebbe essere out per 2-3 settimane.