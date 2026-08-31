Manovre bianconere

Calciomercato Juventus: non solo Sarr, tre nomi per un altro colpo a centrocampo

Chiuso l'arrivo di Pape Sarr, i bianconeri cercano un altro rinforzo in mediana. Da Hojbjerg alle opzioni Bakola e Guido Rodriguez

31 Ago 2026 - 09:20
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Juventus attivissima nelle ultime ore di mercato, che chiuderà domani sera alle 20: oltre alla questione dell'attaccante e del difensore, Luciano Spalletti attende novità pure a centrocampo. Se per Pape Sarr è tutto fatto (pacchetto da 30 milioni di euro complessivi tra prestito oneroso e obbligo condizionato in caso di qualificazione in Champions League), l'intenzione dei bianconeri è quella di chiudere un ulteriore colpo in mediana per via delle condizioni di Khephren Thuram.

Il sogno, nella mente di Frederic Massara, porta a Pierre-Emile Hojbjerg, che già aveva provato a portare alla Roma la seconda stagione. Un profilo graditissimo pure da Spalletti ma molto complesso. È vero che il Marsiglia vuole abbassare il monte-ingaggi, la cessione di Balerdi alla Roma è un segnale, ma il danese è il perno del centrocampo dell'Olympique che poi dovrebbe trovare un sostituto adeguato in meno di 48 ore. Trattativa a maggior ragione complessa se verrà impostata, come sembra intenzione dei dirigenti juventini per quello che sarebbe un ulteriore sforzo economico, sulla base di un prestito di diritto di riscatto.

E allora via alle alternative, che guardano alla Serie A e alla Liga. Sì perché Carnevali ha provato a bussare alla porta del "suo" Sassuolo per Darryl Bakola, promettente francese di 18 anni che però Aquiliani, che non a caso l'ha schierato titolare tre volte su tre (Coppa Italia compresa), e il club neroverde considerano incedibile. Ci sono conferme, poi, sui contatti col Valencia per Guido Rodriguez, già accostato in passato alla Juve, che è in uscita ma vanno verificate le condizioni visto che è infortunato, sembra una lesione al quadricipite, e potrebbe essere out per 2-3 settimane.

I giornali sportivi: lunedì 31 agosto 2026

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