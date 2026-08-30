Roma, Balerdi si presenta: "Questa maglia mi affascina da quando sono piccolo"

Si è presentato così il nuovo rinforzo della Roma, Leonardo Balerdi, ai canali ufficiali del club giallorosso: "Sono affascinato da questa maglia fin da quando sono piccolo, e poi Roma ha sempre avuto un ottimo feeling con i calciatori argentini, penso a Dybala, Henzie, Bastituta o Samuel.
La lingua italiana
"Parlo spagnolo, francese, un po' di inglese e l'italiano grazie a mia mamma che è insegnante di italiano in Argentina e grazie alla mia ragazza, oltre che a vari allenatori e compagni che ho avuto".
Su Gasp
"Non ho avuto ancora un contatto diretto con lui, ma so che mi stima già da quando era allenatore dell'Atalanta. Ho molti stimoli e tanta voglia di iniziare a lavorare".
Messaggio ai tifosi
"Vi ringrazio per l'affetto che mi avete mostrato in queste ore, prometto massimo impegno per aiutare la piazza a raggiungere tutti i traguardi possibili. Daje Roma daje!"