Juve, chi è Pape Sarr: il centrocampista box-to-box che Massara voleva già al Milan

In Nazionale ha esordito da titolare il 26 marzo 2021 nello 0-0 contro la Repubblica Democratica del Congo, qualificazioni per la Coppa d'Africa. Ha vinto senza giocare la Coppa d'Africa del 2021 ed è stato finalista (giocando pochissimo) nell'edizione 2025. Era al Mondiale 2026 con la Nazionale senegalese e ha giocato due partite da titolare, contro la Norvegia e contro il Belgio. In totale ha collezionato 42 partite e segnato 4 gol per il suo Paese. E adesso è pronto per una nuova sfida.