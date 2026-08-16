Milan, Amorim parla di Saelemaekers e cambia i piani sul mercato: il nuovo scenario

16 Ago 2026 - 10:33
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Intervistato nel post-partita di Manchester United-Milan, Ruben Amorim si è soffermato su Leao parlando indirettamente anche di mercato. "Rafa dovrà lottare per il posto, Cissè sta facendo bene e anche Saelemaekers ha cambiato posizione". Il focus è proprio sul belga che, come annunciato proprio dal tecnico portoghese, d'ora in poi sarà utilizzato dietro alla punta. A questo punto i rossoneri dovranno prendere un rinforzo sulla destra dato che, al momento, l'unico esterno a disposizione è Chukwueze. 

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