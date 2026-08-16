Affare Rodri, solo 10 milioni separano il Barcellona e il City: la situazione

Rodri è molto vicino al Barcellona: il fenomenale mediano spagnolo è a dieci milioni di distanza dalla città catalana. Questa la differenza, colmabilissima, tra l'ultima offerta pervenuta al Manchester City e la richiesta del club inglese. Gli eccezionali rapporti tra Deco e Hugo Viana, i due portoghesi ds dei due club, stanno portando la trattativa verso la conclusione. 80 la richiesta, 60 più bonus fino a 70 l'offerta. Un piccolo avvicinamento da parte di entrambi, magari a 72-74 milioni, manderà a dama l'affare. Il City, per altro, si sta tutelando con Bouaddi e l'offerta da 120 milioni per Enzo Fernandez, a fronte di una richiesta da 140 del Chelsea. A riportare la notizia è Marca.