Affare Rodri, solo 10 milioni separano il Barcellona e il City: la situazione

16 Ago 2026 - 11:44
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Rodri è molto vicino al Barcellona: il fenomenale mediano spagnolo è a dieci milioni di distanza dalla città catalana. Questa la differenza, colmabilissima, tra l'ultima offerta pervenuta al Manchester City e la richiesta del club inglese. Gli eccezionali rapporti tra Deco e Hugo Viana, i due portoghesi ds dei due club, stanno portando la trattativa verso la conclusione. 80 la richiesta, 60 più bonus fino a 70 l'offerta. Un piccolo avvicinamento da parte di entrambi, magari a 72-74 milioni, manderà a dama l'affare. Il City, per altro, si sta tutelando con Bouaddi e l'offerta da 120 milioni per Enzo Fernandez, a fronte di una richiesta da 140 del Chelsea. A riportare la notizia è Marca.

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