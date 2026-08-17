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Calciomercato Juventus, retroscena Dibu Martinez: costi e infortunio, i motivi del no

Juve, i retroscena sul no a Emiliano Martinez. Le richieste dell'Aston Villa e il problema alla mano spingono i bianconeri su Vicario

17 Ago 2026 - 08:37
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Con Zion Suzuki all'Aston Villa sembrava scontato che il domino dei portieri portasse Emiliano Martinez alla Juventus. Ma, dopo il rilancio di domenica mattina, alla fine i bianconeri hanno preferito puntare su Guglielmo Vicario: perché il "no" all'argentino, che pure era stato elogiato più volte a parole da Spalletti? Le motivazioni sono essenzialmente due, di carattere economico e fisico.

La richiesta inglese

 Partiamo dalla prima questione, quella economica. La Juventus aveva sempre messo in chiaro con l'Aston Villa che non avrebbe offerto oltre 10 milioni di euro, bonus compresi, per un portiere 34enne e che aveva fatto capire da tempo di volere andare via. Una cifra che Carnevali pensava potesse ingolosire a maggior ragione dopo che gli inglesi hanno affondato su Suzuki. E invece la richiesta non è mai cambiata in questi due mesi: 15 milioni di euro. A quel punto, con Di Gregorio fuori dal progetto e a meno di una settimana dall'inizio del campionato, i dirigenti juventini, consapevoli che il muro contro muro si sarebbe protratto magari sino all'ultimo giorno di mercato, hanno preferito guardare altrove.

Il dubbio operazione

 E poi c'è la situazione della mano destra del Dibu, che è infortunato da tempo ma ha stretto i denti giocando con un dito rotto anche il Mondiale con l'Argentina. La Juve ha preso informazioni cercando di capire la situazione reale, evidentemente non ricevendo le giuste garanzie in tal senso. Se si fosse resa necessaria un'operazione, come è assai probabile, avrebbe perso il giocatore per circa due mesi, una tegola troppo grande per affondare.

La voglia del Dibu

 Due ostacoli probabilmente troppo grossi e più grandi della voglia di Martinez di approdare alla Juventus. Il 34enne ha spinto in lungo e in largo, sia coi propri agenti che con l'Aston Villa, per approdare a Torino ma ormai sembra proprio che la Juve abbia scelto Vicario.

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