Calciomercato Juventus, retroscena Dibu Martinez: costi e infortunio, i motivi del no

Partiamo dalla prima questione, quella economica. La Juventus aveva sempre messo in chiaro con l'Aston Villa che non avrebbe offerto oltre 10 milioni di euro, bonus compresi, per un portiere 34enne e che aveva fatto capire da tempo di volere andare via. Una cifra che Carnevali pensava potesse ingolosire a maggior ragione dopo che gli inglesi hanno affondato su Suzuki. E invece la richiesta non è mai cambiata in questi due mesi: 15 milioni di euro. A quel punto, con Di Gregorio fuori dal progetto e a meno di una settimana dall'inizio del campionato, i dirigenti juventini, consapevoli che il muro contro muro si sarebbe protratto magari sino all'ultimo giorno di mercato, hanno preferito guardare altrove.