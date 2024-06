Juventus: c'è l'accordo con Koopmeiners, ma si complica per Calafiori e Di Lorenzo

Koopmeiners, Calafiori, Di Lorenzo. Attorno a questi tre nomi gira il maggiore impegno di Cristiano Giuntoli e della Juventus in questi giorni di giugno. Tre operazioni non facili da condurre in porto, ma sulle quali il responsabile dell'area sportiva sta lavorando assiduamente. Non senza qualche difficoltà. Per Teun Koopmainers l'ostacolo maggiore è rappresentato dall'Atalanta, che non vuole cedere sul prezzo di vendita dell'olandese. A Bergamo vogliono 60 milioni di euro e 60 dovranno essere. Si accettano, comunque, contropartite e la carta bianconera è rappresentata da Dean Huijsen. Il giovane difensore e 30 milioni di euro cash sono la proposta che verrà presentata alla Dea. Di certo c'è l'accordo con Koopmeiners, al quale è stato offerto un contratto quinquennale da 4 milioni di euro netti a stagione più bonus.