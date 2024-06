La nuova Juve riparte dal centro: si avvicina Douglas Luiz

MANOVRE BIANCONERE

Giuntoli al lavoro per garantire a Thiago Motta una mediana rinnovata e rinforzata. Tra i contatti con l'Atalanta per Koopmeiners e il rinnovo di Rabiot

Per un grande ex centrocampista, un centrocampo nuovo di zecca. Cristiano Giuntoli e Thiago Motta, prossimo sposo bianconero, hanno le idee chiarissime sul mercato della Juve e, non è un caso, sono al lavoro innanzitutto per rimettere a posto la mediana, evidentissimo tallone d'Achille della squadra di Max Allegri. E allora contatti fitti con mamma Rabiot per arrivare al rinnovo, fondamentale, del francese, chiacchierate approfondite con l'Atalanta sul fronte Koopmeiners e lavoro di lima con l'Aston Villa per Douglas Luiz, l'uomo che dovrebbe prendere il posto di Locatelli in cabina di regia davanti alla difesa.

Il brasiliano piace a Thiago Motta e sarebbe più che tentato dall'opzione Juve. Per portarlo a Torino, però, è necessario che si incastrino i pezzi del puzzle. Tra questi, il più importante, l'inserimento di McKennie nell'affare. Lo statunitense piace all'Aston Villa, di qui la reciproca intenzione di lavorare a uno scambio. L'ingaggio, tre milioni circa, è sostenibile per entrambi i club, il che non basta per considerare chiusa la questione, ma certamente a mettere in discesa la trattativa.

Molto differente il lavoro per arrivare a Koopmeiners. L'Atalanta, come ammesso dallo stesso Percassi, è disposta ad ascoltare le proposte dei bianconeri, ma l'olandese ha estimatori un po' ovunque e un prezzo certamente non inferiore ai 60 milioni. Per prenderlo, dunque, tocca prima fare cassa con le cessione e, in questo senso, potrebbe dare una mano Federico Chiesa, uno dei sacrificabili in vista della prossima stagione.



Per il rinnovo di Rabiot siamo invece alle solite. C'è la volontà comune di proseguire insieme, oltre alla promessa della fascia da capitano, ma c'è anche mamma Veronique da convincere. E, inutile ricordarlo, è un osso decisamente duro...