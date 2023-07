Juventus: Arthur vicino alla Fiorentina, trattativa in chiusura

La Juventus è vicina a chiudere il primo colpo in uscita di questo mercato estivo: è infatti in dirittura d'arrivo la trattativa per la cessione di Arthur Melo alla Fiorentina. Il centrocampista brasiliano, l'anno scorso in prestito al Liverpool, è pronto a trasferirsi in viola con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. I bianconeri dovranno comunque contribuire a pagargli parte dell'ingaggio, condizione ritenuta accettabile per poter piazzare quello che, a tutti gli effetti, è considerato un esubero per Max Allegri.