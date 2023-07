Juventus-Inter, sgarri e duelli di mercato: Lukaku-Cuadrado gli ultimi, ma che scintille con Vucinic e Guarin

TRA JUVE E INTER

C'è chi ha preferito la Juventus all'Inter, chi viceversa e chi ancora ha vestito entrambe le maglie consecutivamente

© Getty Images Romelu Lukaku alla Juventus e Juan Cuadrado all'Inter sono solo gli ultimi nomi di una lista lunghissima di intrighi di mercato tra bianconeri e nerazzurri, veri e propri sgarri piazzati tra Torino e Milano. Il tradimento del belga ai nerazzurri è stato vendicato con l'accordo per il colombiano a parametro zero, ma negli anni diversi sono stati i passaggi dalla Vecchia Signora alla Beneamata e viceversa con giocatori che hanno voltato le spalle a uno o all'altro club. Ma anche tanti i tentativi di infilarsi in trattative che una società considerava chiuse e date per fatte prima dell'incursione avversaria.

L'ultima in ordine cronologico e di mercato è quella di Bremer, con l'Inter che la scorsa estate era certa di poter strappare il difensore brasiliano al Torino dopo averlo corteggiato a lungo. La storia insegna però che l'ex granata ha piazzato il doppio "tradimento", non solo facendo saltare il passaggio in nerazzurro, ma cambiando anche sponda di Torino.

Ma c'è anche Paulo Dybala, che dopo l'addio a parametro zero dalla Juventus prima di firmare con la Roma era stato seguito a lungo dall'Inter, ma anche in questo caso tutto si concluse col parere negativo della Joya. Argentino che negli anni è stato vicino ai nerazzurri più volte, anche e soprattutto quando lasciò il Palermo nel 2015. In quella occasione a vincere furono i milioni dei bianconeri, che versarono nelle casse rosanero 40 milioni superando di netto la proposta dei nerazzurri ai siciliani.

Conte e Marotta, guardando al lato tecnico e sportivo, sono di certo il tradimento più noto da Torino a Milano, ma anche l'Inter ha saputo avere la meglio nei suoi duelli. Ne sanno qualcosa i nerazzurri con Godin, a lungo corteggiato dalla Juve e poi approdato all'Inter, così come gli acquisti dalle ceneri bianconere di Ibrahimovic e Vieira. E anche e soprattutto Stankovic, con il serbo che aveva un accordo di massima con la Juventus nel 2004 per poi firmare con l'Inter.

Ma il caso più rinomato è quello di uno scambio mancato per colpa dei tifosi. Nel 2014, infatti, bianconeri e nerazzurri si erano accordati per il passaggio di Vucinic a Milano e Guarin a Torino, ma furono i tifosi dell'Inter a far saltare tutto giudicando infruttuosa l'operazione. Uno sgarro che venne quindi piazzato dalla società nerazzurra che, nonostante l'accordo fosse ormai fatto, ritirarono l'offerta tenendosi il colombiano in rosa.

NON SOLO SGARRI - Vucinic e Guarin, come detto, potevano essere protagonisti di uno scambio tra Inter e Juventus che nel corso degli anni hanno anche visto diversi giocatori passare da Milano a Torino, e viceversa. Fabio Cannavaro, nel 2004, è uno di questi, con il futuro Pallone d'Oro che dopo due anni opachi in nerazzurro decise di passare alla Vecchia Signora. Passaggio inverso fecero invece Davids e Fabian Carini, mentre nel 2006 fu Cristiano Zanetti a lasciare l'Inter per andare alla Juventus. Lucio ed Hernanes prima e Asamoah poi sono i più recenti, ma nomi illustri come Boninsegna, Serena e Altobelli (dall'Inter alla Juve), Tardelli, Dino Baggio, Schillaci e Peruzzi (dalla Juve all'Inter) fanno parte della storia.