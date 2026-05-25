Juve senza Champions, un fallimento che arriva da molto lontano

Luciano Spalletti ci ha provato e a onor del vero ha fatto del suo meglio. Voleva dimostrare che l’esperienza negativa alla guida della Nazionale era solo un incidente di percorso. Per un certo periodo ha anche illuso, addirittura è stata pronunciata brevemente e sottovoce la parola “scudetto”. Pia illusione. Rispetto alla squadra di Tudor, quella di Spalletti in certi periodi ha dimostrato di avere un’idea e un’organizzazione di gioco, ha rimesso in carreggiata qualche giocatore che aveva un po’ staccato la spina, ma ha anche accusato pesantissime amnesie. È successo che la Juve dominasse per settanta minuti e poi rischiasse di farsi rimontare clamorosamente. Sintomo di qualcosa che non va, di una certa fragilità del gruppo.