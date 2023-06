Juve, Tudor al posto di Allegri: sui social ci credono. Sarà vero?

juventus

C'è chi ha già individuato la data del cambio di guida tecnica. Ma un indizio fa propendere per la conferma del toscano

L’estate della Juve, dopo la stagione più difficile dal post-Calciopoli, è iniziata con tanti punti interrogativi. Dall’attesa per il via libera di Aurelio De Laurentiis per Cristiano Giuntoli, al destino europeo per la stagione 23/24 (Conference League sì o no?) fino al futuro di tanti elementi chiave della rosa (su tutti Vlahovic e Chiesa, senza dimenticare Rabiot). Temi sui quali da Torino non filtra nulla, solo il classico silenzio tipicamente sabaudo. L’unica certezza più volte ribadita dal club è che a guidare la stagione della riscossa sarà (dovrà per forza essere?) Massimiliano Allegri. Anche se si fatica a trovare addetti ai lavori pronti a scommetterci al 100%.

Nelle ultime ore il partito dell’AllegriOut è in fibrillazione. Perché si fanno insistenti le voci di un clamoroso e imminente divorzio tra l’allenatore degli 11 titoli nei primi 5 anni a Torino prima dell’ultimo sciagurato biennio. Qualcuno lo ha scritto con invidiabile certezza, altri hanno addirittura azzardato la data dell’ufficialità (lunedì 26 giugno), così i tifosi che ritengono concluso il secondo ciclo di Allegri sono tornati a sperare. Perché, è un dato di fatto, la spaccatura tra una parte numericamente non irrilevante del popolo bianconero e l’allenatore è evidente. “Se rimane Allegri non rinnoviamo l’abbonamento allo stadio” è la sintesi del pensiero di chi vorrebbe un altro tecnico in panchina.

Chi? I ben informati sono sicuri anche dell’identità del nuovo allenatore. Sarà Igor Tudor a raccogliere l’eredità di Allegri per rilanciare la Juve insieme a Giuntoli. Molto stimato dalla proprietà e portatore sano di dna juventino, il tecnico croato, che ha lasciato un po' a sorpresa il Marsiglia dopo un ottimo terzo posto “per motivi privati e personali”, si trova al momento in vacanza e da quanto appreso ha negato ogni ipotesi di accordo con la Juve. “Nessuno mi ha chiamato da Torino” ha confidato agli amici.

In vacanza c’è pure Allegri, a rilassarsi al mare con gli amici dopo una stagione massacrante. Pronto, assicura chi lo conosce bene, a presentarsi alla Continassa per iniziare la sua ottava stagione alla Juve e a dare il benvenuto nel suo staff a Francesco Magnanelli, protagonista da giocatore della storica promozione in B del Sassuolo allenato da Max una quindicina di anni fa. Un altro segnale che sulla permanenza di Allegri non ci sarebbero dubbi. Calma piatta, quindi. Siete veramente pronti a scommetterci?

