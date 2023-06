Juve, l'Arabia torna alla carica per Allegri: sul tavolo 90 milioni di euro

LA TENTAZIONE

L'Al Hilal non demorde e fa tentennare il tecnico bianconero con un ricchissimo contratto triennale

© Getty Images L'Arabia Saudita non molla Massimiliano Allegri. L'Al Hilal, dopo il no ricevuto negli scorsi giorni, ha deciso di alzare la posta in palio e ha messo sul piatto un ricchissimo contratto triennale da 30 milioni di euro a stagione (oltre a un bonus da 10 milioni di euro da incassare al momento della firma), ovvero più di 4 volte l'attuale stipendio che il tecnico guadagna alla Juventus, club con cui è legato ancora da due anni di contratto.

Mentre la Juve continua a costruire la squadra per la prossima stagione, continuano a rincorrersi le voci su Massimiliano Allegri. L'Al Hilal non si è rassegnato, prosegue nel corteggiamento ed è pronto a ricoprirlo d'oro, considerandolo un fuoriclasse della panchina. Un'offerta che nessun club al mondo potrà mai pareggiare, ma i soldi non sono tutto nella vita e il trasferimento in Arabia rappresenterebbe un cambio radicale di vita.

C'è poi, probabilmente, anche un discorso umano, dove scende in campo l'orgoglio. Perché dopo aver scritto alcune delle pagine più belle della recente storia bianconera, andarsene dopo due stagioni in chiaroscuro rappresenterebbe una sorta di fallimento.

