Juventus, torna di moda Fortini per la fascia

La Juventus torna su Niccolò Fortini: la Fiorentina valuta il classe 2006 tra i 10 e i 15 milioni: i dettagli

27 Lug 2026 - 09:36
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La Juventus ha riacceso i fari su Niccolò Fortini, esterno di proprietà della Fiorentina individuato dal club bianconero come profilo ideale per rinforzare le corsie laterali dopo l'innesto di Celik.

A rilanciare l'indiscrezione è Tuttosport, sottolineando come la grande duttilità del classe 2006 - capace di disimpegnarsi sia a destra sia a sinistra - rappresenti una qualità particolarmente gradita alla dirigenza juventina. Il giovane laterale è attualmente in uscita dal club viola e vanta un contratto in scadenza nel 2027: la Fiorentina è disposta ad ascoltare eventuali proposte, fissando una valutazione del cartellino compresa tra i 10 e i 15 milioni di euro. 

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