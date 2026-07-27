Juventus, torna di moda Fortini per la fascia

A rilanciare l'indiscrezione è Tuttosport, sottolineando come la grande duttilità del classe 2006 - capace di disimpegnarsi sia a destra sia a sinistra - rappresenti una qualità particolarmente gradita alla dirigenza juventina. Il giovane laterale è attualmente in uscita dal club viola e vanta un contratto in scadenza nel 2027: la Fiorentina è disposta ad ascoltare eventuali proposte, fissando una valutazione del cartellino compresa tra i 10 e i 15 milioni di euro.