Torino, trattativa avanzata con la Fiorentina per Comuzzo

Il Torino stringe i tempi per regalare rinforzi importanti ad Abate: trattativa avanzata con la Fiorentina per Pietro Comuzzo. Oggi incontro decisivo tra i club, operazione impostata sulla base di un prestito con opzione, per un pacchetto complessivo valutato intorno ai 20 milioni di euro, con le parti impegnate a limare gli ultimi dettagli per raggiungere un'intesa totale.
Nel frattempo, il mercato granata si muove anche su altri fronti: Eray Comert è atteso in città nella giornata di martedì, mentre restano da definire alcuni dettagli legati alle commissioni per Perri, le cui visite mediche sono già state fissate in attesa del via libera definitivo per il viaggio.