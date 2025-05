Mondiale per Club, le regole della finestra speciale di mercato

SECONDA FINESTRA DI MERCATO

Un'altra finestra di mercato sarà aperta dal 27 giugno al 3 luglio, "per incoraggiare club e giocatori i cui contratti sono in scadenza a trovare una soluzione adeguata per consentirne la partecipazione. Ciò permetterà ai club di schierare i loro migliori giocatori, così come i nuovi acquisti, nella competizione". Per fare un esempio, l'Inter potrà dunque schierare sia Arnautovic che Correa ma solo fino al 30 giugno, giorno della scadenza del contratto: poi o rinnoveranno (nel caso specifico dell'austriaco e dell'argentino, molto difficile) oppure la squadra dovrà trovare altre soluzioni, dal mercato - fino al 3 luglio potranno essere tesserati due nuovi giocatori - o tra i calciatori che ha in lista.