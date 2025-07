Valentin Carboni riparte dal Genoa. Dopo l'ultima stagione passata in prestito al Marsiglia, saltata a causa della rottura parziale del legamento crociato, il trequartista argentino è pronto a una nuova sfida. Questa volta in Serie A, più precisamente al Genoa. L'Inter e i rossoblu sono molto vicini a chiudere l'accordo per il trasferimento di Carboni alla coorte di Vieira: arriverà in prestito secco.