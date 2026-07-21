MERCATO

L'ad del Bologna Fenucci: "Lucumí può partire, lo abbiamo promesso l'anno scorso". Inter e Juve alla finestra

Il centrale è in scadenza al termine della prossima stagione

21 Lug 2026 - 16:18
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L'Inter di Chivu cerca innesti per replicare la vittoria dello scudetto, la Juve di Spalletti vuole alzare l'asticella per riconquistare quell'ingresso in Champions mancato pochi mesi fa e che non è ancora andato del tutto giù a tifosi e dirigenza. L'assist per rinforzarsi, stavolta, può arrivare dal Bologna, che come sottolineato dall'amministratore delegato Claudio Fenucci, è pronto a privarsi del suo difensore Jhon Lucumí in caso di offerta congrua. 

Le parole di Fenucci

 L'amministratore delegato rossoblu ha parlato così della situazione legata al centrale colombiano: "Lucumí può andare via, è una promessa che avevamo fatto un anno fa. La scorsa estate il giocatore aveva ricevuto un'offerta importante che poteva cambiare il corso della sua carriera, offerta alla quale noi abbiamo chiesto di rinunciare per aiutarci un altro anno. Gli abbiamo promesso che, se in questi mesi fosse arrivata l'offerta giusta, lo avremmo lasciato partire. Vediamo se arriva un'offerta adeguata. In caso contrario, saremo felici di considerarlo uno dei nostri".

Inter e Juve osservano

 I nerazzurri, che hanno da poco salutato due pilastri come Acerbi e De Vrij, non hanno mai nascosto nelle ultime settimane di aver bisogno di un centrale di difesa affidabile. Se per Solet non si è mai trovata la quadra e per Stones rischia di replicarsi un altro pericoloso duello di mercato con il Chelsea, la pista per Lucumí potrebbe rivelarsi, tra tutte, la più percorribile. La Juventus, dal canto suo, è alla ricerca proprio di un difensore mancino da alternare a Kelly, per non parlare del fatto che un addio di Bremer (non così improbabile visto l'interesse del Galatasaray) potrebbe creare un immediato bisogno di innesti in quel reparto. 

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