L'ad del Bologna Fenucci: "Lucumí può partire, lo abbiamo promesso l'anno scorso". Inter e Juve alla finestra

L'amministratore delegato rossoblu ha parlato così della situazione legata al centrale colombiano: "Lucumí può andare via, è una promessa che avevamo fatto un anno fa. La scorsa estate il giocatore aveva ricevuto un'offerta importante che poteva cambiare il corso della sua carriera, offerta alla quale noi abbiamo chiesto di rinunciare per aiutarci un altro anno. Gli abbiamo promesso che, se in questi mesi fosse arrivata l'offerta giusta, lo avremmo lasciato partire. Vediamo se arriva un'offerta adeguata. In caso contrario, saremo felici di considerarlo uno dei nostri".