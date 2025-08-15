Kolo Muani-Juventus, è fatta: raggiunto l'accordo col Psg, l'attaccante torna in prestito

La trattativa, che andava avanti giù da qualche settimana, accontenta il giocatore che aveva sempre espresso la volontà di tornare alla Juventus. Un'operazione slegata alla questione Vlahovic, sempre in uscita ma la cui partenza (o permanenza) non ha influito sul ritorno di Kolo Muani. Juventus e Psg si sono incontrati a metà strada, visto che i parigini insistevano per una cifra intorno ai 65 milioni di euro, ma Comolli è riuscito a strappare un piccolo sconto con la formula 10 subito + 45 alla fine della prossima stagione.