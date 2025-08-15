Kolo Muani-Juventus, è fatta: raggiunto l'accordo col Psg, l'attaccante torna in prestito

Il francese potrebbe essere disponibile già per la prima giornata di campionato: prestito oneroso a 10 milioni con obbligo di riscatto a 45
E' ormai tutto fatto per il ritorno di Kolo Muani alla Juventus. I bianconeri hanno trovato l'accordo con il Psg per l'attaccante francese, che dovrebbe sbarcare a Torino già nei prossimi giorni ed essere disponibile per la prima giornata di campionato (domenica 24 agosto contro il Parma alle 20.45). Previsto un prestito oneroso a 10 milioni di euro, con riscatto obbligatorio fissato a 45 milioni di euro.
La trattativa, che andava avanti giù da qualche settimana, accontenta il giocatore che aveva sempre espresso la volontà di tornare alla Juventus. Un'operazione slegata alla questione Vlahovic, sempre in uscita ma la cui partenza (o permanenza) non ha influito sul ritorno di Kolo Muani. Juventus e Psg si sono incontrati a metà strada, visto che i parigini insistevano per una cifra intorno ai 65 milioni di euro, ma Comolli è riuscito a strappare un piccolo sconto con la formula 10 subito + 45 alla fine della prossima stagione.
Kolo Muani era arrivato alla Juventus a gennaio in prestito oneroso: in campionato, il 26enne attaccante francese ha messo a segno 8 gol in 16 presenze, convincendo Tudor che ha spinto per il suo ritorno. Adesso la Juve è chiamata a lavorare in uscita: oltre al solito Vlahovic, potrebbero partire Nico Gonzalez (direzione Atletico Madrid) e Douglas Luiz (Nottingham Forrest).
