Ore calde in casa Juve: scambio Nico Gonzalez-Molina con l'Atletico, via Douglas Luiz

Oltre all'arrivo di Kolo Muani, la dirigenza bianconera lavora su altri fronti: dialoghi aperti con i Colchoneros mentre il centrocampista brasiliano è sempre più vicino al Nottingham Forrest
C'è traffico in casa Juventus. Chi arriva, chi parte, chi torna. Kolo Muani è ormai a un passo dal rientro in bianconero, ma allo stesso tempo la dirigenza sta lavorando intensamente su altri fronti. Ore calde sull'asse Torino-Madrid per lo scambio tra Nico Gonzalez e Molina con l'Atletico. I Colchoneros hanno accelerato nella giornata di ieri per l'argentino e allora i bianconeri potrebbero approfittarne per inserire nella trattativa proprio Molina, già adocchiato qualche settimana fa da Comolli.
I due club parlano, alla Juventus serve un terzino destro e lo scambio è quindi l'opzione più plausibile. Da definire se scambio secco o con conguaglio da parte della Juventus, visto che l'Atletico Madrid valuta Molina più di Nico Gonzalez. Ma la volontà da parte delle due società c'è e anche i giocatori avrebbero espresso parere positivo ai trasferimenti.
Sempre in uscita, è in via definizione la cessione di Douglas Luiz al Nottingham Forrest: il brasiliano è in vendita dall'inizio del calciomercato e nonostante sia stato impiegato da Tudor nelle amichevoli estive, è destinato a lasciare Torino. Ritorno in Premier League per lui: arrivato un anno fa dall'Aston Villa, non è mai entrato nei cuori dell'ambiente bianconero. Il Nottingham mette sul piatto circa 30 milioni di euro.
