Ore calde in casa Juve: scambio Nico Gonzalez-Molina con l'Atletico, via Douglas Luiz

Sempre in uscita, è in via definizione la cessione di Douglas Luiz al Nottingham Forrest: il brasiliano è in vendita dall'inizio del calciomercato e nonostante sia stato impiegato da Tudor nelle amichevoli estive, è destinato a lasciare Torino. Ritorno in Premier League per lui: arrivato un anno fa dall'Aston Villa, non è mai entrato nei cuori dell'ambiente bianconero. Il Nottingham mette sul piatto circa 30 milioni di euro.