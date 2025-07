La Juventus ha messo nel mirino Yves Bissouma. Secondo La Gazzetta dello Sport i bianconeri stanno puntando il centrocampista maliano classe 1996 per rinforzare la mediana, un'operazione che potrebbe essere favorita dagli ottimi rapporti tra Comolli e la proprietà del Tottenham, club per cui ha lavorato in passato l'attuale dg.