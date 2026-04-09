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Juve-Spalletti avanti fino al 2028: l'annuncio entro le prossime 24 ore

La dirigenza non ha mai avuto un piano B, il tecnico vuole chiudere il bellezza la carriera a Torino

09 Apr 2026 - 08:54
© Getty Images

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La Juve non ha mai avuto dubbi, con o senza un posto nella prossima Champions League: avanti nel segno della continuità, avanti con Luciano Spalletti. Mai stato un piano B in casa bianconera. Lo ha detto più volte Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy, lo ha ribadito il ds Marco Ottolini prima della gara vinta contro il Genoa: "La decisione è presa, noi siamo felicissimi di continuare con lui indipendente da quello che sarà il verdetto della stagione". Semmai qualche perplessità l'aveva manifestata il tecnico, bisognoso di avere risposte precise dal club: nessun problema sull'ingaggio ma la certezza di avere piena condivisione del progetto Juve con la società, garanzie sulla squadra che avrà a disposizione - con la conferma dei giocatori chiave e rinforzi mirati sul mercato - e autonomia nelle scelte sul campo. E le risposte, Luciano, le ha avute e ora ha voglia di chiudere la carriera in bellezza a Torino riportando lo scudetto in casa bianconera. Questo il patto con John Elkann.

L'annuncio del rinnovo è previsto al massimo entro domani venerdì, alla vigilia della trasferta di Bergamo contro l'Atalanta, fondamentale per la rincorsa alla Champions. Per Spalletti sarà contratto fino al 2028 a sei milioni netti circa a stagione. Un rinnovo, sottolinea 'Tuttosport', che ha origine dalla telefonata con Elkann dopo il 3-0 sul campo del Sassuolo e che ha preso quota grazie anche al grande lavoro diplomatico di Chiellini. Ora il nero su bianco per costruire una Juve vincente.

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