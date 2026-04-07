Spalletti vede la Champions ma deve lavorare sulla tenuta e inventarsi qualcosa in attacco

Analizzando la resurrezione bianconera contro il Genoa, sarebbe troppo facile pensare alla distinzione tra difesa e tre e difesa a quattro, l’allenatore sarebbe il primo a rifiutare la paternità di questa trovata. Quello che conta in questo momento sono gli uomini. Il braccio Bremer e la mentre Kelly sono perfetti nella zona centrale. Così perfetti che anche in area avversaria fanno la differenza, come nel caso del primo gol bianconero contro il Genoa. Kalulu e Cambiaso sugli esterni sono dei jolly preziosissimi che sanno fare più o meno tutto in entrambe le fasi.