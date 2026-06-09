Juve, tutto su DiBu Martinez: intesa più vicina sull'ingaggio. Poi la trattativa con l'Aston Villa

Aspettando novità dalla Spagna sul fronte Sorloth, la Juventus si sta avvicinando a grandi passi a Emiliano Martinez. L'argentino, in uscita dall'Aston Villa, è diventato il primo obiettivo della porta della Vecchia Signora dopo lo stop per la trattativa con Alisson, il preferito di Spalletti ma trattenuto dal Liverpool. L'ostacolo numero uno per arrivare al portiere argentino è rappresentato dall'ingaggio del 33enne che si aggira intorno ai 7 milioni di euro. Nelle ultime però, la Juve avrebbe fatto dei passi in avanti: le parti sono adesso sono più vicine e l'intesa non sembra lontana.