Juve, tutto su DiBu Martinez: intesa più vicina sull'ingaggio. Poi la trattativa con l'Aston Villa

Aspettando novità dalla Spagna sul fronte Sorloth, la Juventus si sta avvicinando a grandi passi a Emiliano Martinez. L'argentino, in uscita dall'Aston Villa, è diventato il primo obiettivo della porta della Vecchia Signora dopo lo stop per la trattativa con Alisson, il preferito di Spalletti ma trattenuto dal Liverpool. L'ostacolo numero uno per arrivare al portiere argentino è rappresentato dall'ingaggio del 33enne che si aggira intorno ai 7 milioni di euro. Nelle ultime però, la Juve avrebbe fatto dei passi in avanti: le parti sono adesso sono più vicine e l'intesa non sembra lontana.
Solo dopo aver raggiunto l'accordo con l'ex Arsenal i bianconeri apriranno la trattativa con l'Aston Villa. Gli inglesi però, non sembrano intenzionati ad alzare le barricate nonostante Emiliano Martinez sia legato ai Villans fino al 30 giugno del 2029. Al momento quindi la pista che porta a Guglielmo Vicario, è da considerarsi secondaria. Col Tottenham comunque i dialoghi non si sono mai spenti dato che alla Juventus piace da tempo Udogie, tra i candidati alla sostituzione di Cambiaso. L'ex Bologna infatti, potrebbe salutare Torino nel caso Comolli dovesse ricevere una proposta importante.