Juve, sirene inglesi per Morata: l'Arsenal stuzzica lo spagnolo

GUNNERS ALL'ATTACCO

L'interesse dei bianconeri, sulle cifre richieste dall’Atletico, è sfumato. I Gunners invece sono alla ricerca di un nuovo numero 9

Dall'Inghilterra sono sicuri: l'Arsenal si è inserito prepotentemente nella corsa al cartellino di Alvaro Morata, e potrebbe chiudere l'affare in un batter di ciglia. L'indiscrezione del Mirror piomba come un macigno sull'universo bianconero, che ancora sperava di poter richiamare lo spagnolo all'ombra della Mole. Eppure la trattativa con l’Atletico Madrid è saltata (i bianconeri offrivano 20 milioni, i colchoneros erano fermi alla valutazione di 35) e ora i Gunners vogliono accontentare le richieste economiche degli spagnoli per assicurarsi un nuovo numero 9.

Vedi anche juventus La Juve "cancella" Dybala: via la sua numero 10 dallo store Quella della squadra di Mikel Arteta è una vera e propria manovra d'emergenza: oltre al nome di Morata infatti, i Gunners rischiano di rimanere a bocca asciutta là davanti, dopo la partenza di Alexandre Lacazette. Le cifre per muovere Gabriel Jesus o Tammy Abraham sono troppo alte per il club londinese, che quindi ha virato repentinamente sullo spagnolo. Il suo curriculum è degno della platea Emirates, dopo un'ultima stagione da 12 gol e 9 assist in maglia bianconera.