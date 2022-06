La Juve "cancella" Dybala: via la sua numero 10 dallo store

La Juve "cancella" Paulo Dybala e volta pagina. Nonostante sia ancora un giocatore bianconero fino al 30 giugno, l'argentino è infatti sparito dal data-base dello store ufficiale del club. Nel dettaglio, tra le opzioni disponibili per le personalizzazioni delle maglie non c'è più la numero 10 della Joya. Un caso unico. Nell'elenco sono infatti ancora presenti altri giocatori che la prossima stagione sicuramente non saranno più alla corte di Allegri come Chiellini e Bernardeschi o con il futuro ancora in bilico in bianconero come Morata.

© Getty Images