Juve, sfuma Adeyemi: "Sono felice al Dortmund, mai pensato di andarmene"

MANOVRE BIANCONERE

L'attaccante tedesco non vuole cambiare aria: "Il mio piano non è cambiato. Scritte cose non vere"

© Getty Images Sfuma un obiettivo di mercato della Juventus. Karim Adeyemi, in una intervista alla Bild, ha confermato che nella prossima stagione continuerà a giocare con il Borussia Dortmund e chiude così la porta ai bianconeri: "Sono felice e mi piace essere qui al Borussia Dortmund - le parole dell'attaccante tedesco - Mi è sempre stato chiaro che volevo giocare per il Borussia, il mio piano non è cambiato".

Adeyemi giura amore al Borussia e nega qualsiasi contatto con la Juventus, che ci aveva fatto più di un pensierino per rinforzare l'attacco. "La mia attenzione è rivolta solo al Borussia Dortmund ed era così già prima che nascessero queste voci. Le mie intenzioni erano abbastanza chiare già dopo la finale di Champions League, sto bene al Borussia e avverto la fiducia dei tifosi, degli allenatori, della dirigenza e dei colleghi - ha aggiunto il calciatore -. Adoro essere qui e giocare in un grande stadio con una grande atmosfera. Mio padre ha parlato con la Juventus? Si è scritto molto, ma non è vero".

A questo punto, la Juventus potrebbe accelerare per Nico Gonzalez. La Fiorentina non alzerà le barricate a fronte di un'offerta ritenuta congrua. Il club gigliato ha già messo nel mirino Gudmundsson e nella giornata di martedì dovrebbe essere previsto un incontro con l'entourage dell'argentino per chiarire la sua posizione sul mercato.