Bari, De Laurentiis: "Henderson? Profilo interessante"

Luigi De Laurentiis ha parlato anche di Liam Henderson nella conferenza di presentazione del nuovo sponsor del Bari: "Ci stiamo lavorando - le parole del presidente del club pugliese -. È un profilo interessante, ma uno dei due attaccanti che avevo davanti a me è costato più di quanto costerebbe Henderson... Stiamo cercando di fare quadrare tutto, ci sono trattative lunghe dove non è solo questione di stipendio, ma anche di commissioni e premi e su questi ultimi spesso si arriva troppo in alto. Oggi ci sono stipendi non in linea col rendimento e la Serie B ha drogato il mercato. Questo è un problema, non solo per me, e cercheremo di capire come salvarci e aiutarci a vicenda con gli altri presidenti".