Nico Gonzalez mette la Juve davanti all'Atalanta: domani il giorno cruciale

Secondo La Nazionale l'argentino preferirebbe la destinazione bianconera, ma non sono da escludere piste estere

© Getty Images La giornata di lunedì sarà cruciale per il futuro di Nico Gonzalez. Il talento argentino, conteso da Atalanta e Juventus, si presenterà al Viola Park per iniziare la preparazione: scontato il summit con il ds Daniele Pradé. Si capirà il da farsi, con il 26enne che ritiene concluso il ciclo in Toscana. Vuole giocare la prossima Champions League, aggiunge La Nazione, e lo dirà al dirigente gigliato: per 30 milioni di euro la Fiorentina non farà barricate.

Anzi, con i soldi incassati Commisso si tufferebbe su Albert Gudmundsson, obiettivo mai nascosto sin dallo scorso gennaio. Cruciale sarà 'liberarsi' di Nico Gonzalez: quest'ultimo preferirebbe la Juventus all'Atalanta, ma non sono da escludere le piste estere. Senza l'ex Stoccarda, Palladino potrebbe così puntare su Colpani e Kean in attesa dell'islandese del Genoa per un reparto offensivo capace di garantire qualità, fantasia e fisicità.