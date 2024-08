La Juve "cancella" Chiesa&Co: gli epurati eliminati anche dai negozi

© Getty Images

Fuori dal progetto, fuori da tutto, epurati anche dai negozi. da oggi persino comprare una maglia con il nome di uno dei giocatori messi alla porta dalla Juve targata Giuntoli-Motta è impossibile. Niente Chiesa, niente Szczesny, niente Milik e via così per tutti gli altri, da De Sciglio a McKennie fino a Rugani. Una scelta chiara, perentoria: per chi, collegandosi allo store online del club bianconero volesse acquistare la nuova casacca 2024/25 con il nome di uno di loro, la risposta è no: niente da fare! Volendo, invece è acquistabile quella di Djalò: ma per Chiesa&Company la risposta è negativa. Di loro non c'è più traccia.