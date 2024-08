Fiorentina, accelerata per Gudmundsson: prima offerta con la formula Colpani

MERCATO

Il club viola ha proposto al Genoa un prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni e c'è grande fiducia per la fumata bianca

Da mesi la Fiorentina ha messo nel mirino Albert Gudmundsson e adesso anche le ultime resistenze del Genoa sembrano vacillare. L’islandese oggi costa qualche milione in meno rispetto a gennaio (circa 25 milioni complessivi) e il club di Commisso ha deciso di rompere gli indugi presentando al Grifone una prima offerta ufficiale sulla base di un prestito oneroso, fissato a 5 milioni di euro, con diritto di riscatto, che può diventare obbligo a determinate condizioni, a 20 milioni. Praticamente la stessa formula che ha portato all’arrivo a Firenze di Colpani. Il processo che vede coinvolto l’attaccante non desterebbe infatti troppa preoccupazione (Gudmundsson è stato assolto in primo grado), ma come sottolinea La Nazione è altrettanto vero che nessun club oggi può acquistare a titolo definitivo l’islandese a cuor leggero.

L’operazione non può ancora dirsi chiusa perché la proprietà del Genoa vorrebbe alzare la cifra del prestito oneroso, ma al momento la trattativa procede e sembra ci siano ottime possibilità di arrivare alla fumata bianca tra le parti.

In casa viola si respira quindi grande fiducia per il trasferimento di Gudmundsson alla corte di Palladino, ma il nuovo tecnico ha chiesto anche altri rinforzi e con la formula proposta al club ligure per Gudmundsson alla Fiorentina resterebbero nell'immediato un bel po' di risorse per chiudere altre operazioni.

Quali? Un centrocampista oltre a Tessmann (Lovric, Casadei e McKennie sono i nomi più caldi), forse un altro attaccante esterno in caso di partenza di Nico Gonzalez e soprattutto un portiere, specifica richiesta di Palladino. I nomi sul tavolo al momento sono quelli di David De Gea, una soluzione di prestigio su cui la società viola è intenzionata a insistere, Stefano Turati, che pare abbastanza separato in casa Sassuolo ma ha costi elevati, e Juan Musso, che però tecnicamente non viene messo ai primi posti della lista.

