Juventus, idea Kessiè: problema ingaggio ma Nico Gonzalez potrebbe aiutare

Una voce dall'Arabia potrebbe avere del clamoroso anche se per ora si tratta solo di una suggestione. Franck Kessiè potrebbe tornare in Italia, precisamente alla Juventus, club che lo aveva cercato già nel 2023 prima che l'ex Milan e Barcellona scegliesse i soldi degli sceicchi. Ora, dopo due anni in Arabia Saudita, Kessiè sarebbe pronto a riabbracciare la Serie A e i bianconeri starebbero pensando a un'operazione con Nico Gonzalez, in uno scambio con l'Al Ahli. Solo voci, anche perchè il vero problema è l'ingaggio del centrocampista, circa 18 milioni a stagione, una cifra proibitiva che la Juventus non sarebbe mai disposta a spendere. Allo stesso tempo però l'ivoriano è in scadenza di contratto al 2026 e questo potrebbe facilitare la trattativa se l'Al Ahli decidesse di non perderlo a zero.