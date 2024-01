Juve, Scanavino: "Mercato? Al momento non è previsto nulla"

© Getty Images

Maurizio Scanavino conferma la fiducia della Juve nella rosa attuale e fa il punto della situazione sulle prossime mosse di mercato bianconere senza sbilanciarsi. "Il mercato? Non ci sono novità rispetto a quanto detto da Giuntoli e da Allegri - ha spiegato l'ad della Juve uscendo dagli uffici della Lega Serie A a Milano -. Al momento non c'è niente di previsto né in entrata, né in uscita". "Un centrocampista? Vediamo come si sviluppa il mese di gennaio", ha aggiunto rispondendo alle domande di alcuni cronisti presenti.