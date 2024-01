Juventus, arriva il via libera di Tiago Djalò: sorpassata l'Inter

duello di mercato

Al Lille andranno 3,5 milioni di euro più bonus. L'Inter lo avrebbe preso a parametro zero a fine stagione

La Juventus è sempre più vicina all'acquisto immediato di Tiago Djalò: dopo aver trovato l'accordo col Lille per 3,5 milioni di euro più bonus, ora anche il difensore ha aperto all'opzione tanto che gli agenti stanno discutendo con i dirigenti bianconeri sulla base di un contratto fino a giugno 2028. Sorpasso all'Inter, che aveva trovato un accordo per tesserarlo a parametro zero a giugno (è in scadenza col Lulle), quasi completato, novità decisive attese nelle prossime ore.

Il club francese aveva trovato la quadra con la Juve da giorni e aveva cercato di convincere il giocatore di accettare subito la destinazione bianconera che garantirebbe al club un po' di soldi, al contrario dell'Inter che aveva lavorato in attesa della scadenza del contratto.

Nelle ultime ore Djalò si sarebbe convinto, anche grazie a una telefonata di Timothy Weah (come raccontato da Tuttosport), chiedendo però di restare sin da subito in prima squadra invece di essere girato in prestito sei mesi - sempre in un club di Serie A - come vorrebbe la Juve in modo da fargli recuperare con calma dall'infortunio al legamento crociato patito lo scorso marzo.

Vedi anche juventus Juve, sovraccarico al flessore per Rabiot: salta il Frosinone in Coppa Italia