Juve sempre a caccia di un esterno: salgono le quotazioni di Maehle

MANOVRE BIANCONERE

Il danese piace per la sua duttilità: può giocare a destra e a sinistra. Ma restano sempre vive le piste Karsdorp e Cambiaso

© Getty Images Joakim Maehle scala la classifica delle preferenze in casa Juve. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il club bianconero sarebbe infatti molto interessato al laterale dell'Atalanta per gennaio. Caratteristiche alla mano, alla Continassa il danese piace molto per la sua duttilità, visto che può giocare sia a destra, sia a sinistra. E con la giusta formula, si pensa a un prestito con diritto di riscatto, rappresenterebbe il profilo perfetto per far rifiatare un po' Cuadrado e dare un'opzione in più ad Allegri nelle rotazioni su entrambe le corsie.

Opzione che Cherubini & Co. stanno valutando molto attentamente. Un po' perché il giocatore sta giocando un Mondiale da titolare, un po' perché Maehle a Bergamo non è mai esploso davvero e a gennaio la Dea potrebbe considerare seriamente l'idea di far cassa sfruttando le discrete prestazioni del danese in Qatar. Certo, al giusto costo. Anche perché il giocatore era stato prelevato quasi due anni fa dal Genk per oltre 10 milioni di euro e difficilmente l'Atalanta lo lascerà partire a titolo definitivo a meno di 12-15 milioni. Situazione che a Torino conoscono benissimo e che vorrebbero fronteggiare proponendo un prestito oneroso senza obbligo di riscatto. Sia per testare le potenzialità del calciatore sul campo, sia per non esporsi troppo economicamente prima di avere certezze sul rendimento, la duttilità e l'utilità di Maehle al futuro progetto bianconero.

Anche perché Maehle non è l'unico esterno nel mirino bianconero. In attesa di sviluppi da Roma, infatti, la Juve è sempre molto vigile su Rick Karsdorp. Dopo il braccio di ferro con Mourinho, il giocatore ormai è in rotta col club giallorosso e in questi giorni il suo agente si è presentato a Trigoria per parlare del futuro del suo assistito. Futuro su cui ancora non c'è chiarezza. Visto l'atteggiamento del calciatore, infatti, la Roma non sembra intenzionata ad ammorbidire la sua posizione, a svendere o a scendere a compromessi a breve periodo. Alla giusta offerta, Karsdorp lascerà Trigoria, ma ancora non si registrano passi avanti ufficiali di club interessati. Dunque resta anche valida la possibilità che a gennaio rimanga in giallorosso, con la necessità di chiarirsi e riprendere i rapporti con lo Special One. Tutto con la Juve spettatrice interessata e pronta ad approfittare di eventuali possibilità di inserimento.

Al momento, del resto, la Juve non sembra avere fretta. Soprattutto perché alla Continassa sanno perfettamente che in caso di difficoltà sul fronte Maehle e Karsdorp resta sempre sullo sfondo la possibilità di far rientrare anticipatamente a casa base Cambiaso, al momento "parcheggiato" momentaneamente al Bologna.