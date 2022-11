Roma, Karsdorp non si presenta a Trigoria: rottura totale

ROMA

L'esterno giallorosso non ha risposto alla convocazione dopo la settimana di vacanza

© Getty Images Tra Rick Karsdorp e la Roma la situazione è sempre più tesa. Per questo pomeriggio era infatti in programma la ripresa degli allenamenti a Trigoria dopo la settimana di vacanze concessa da Mourinho, ma l'olandese non si è presentato al raduno. Mossa che conferma la rottura totale tra le parti dopo le pesanti dichiarazioni di Mourinho sul calciatore relative all'atteggiamento in campo tenuto contro il Sassuolo. Karsdorp era regolarmente convocato non solo per la ripresa degli allenamenti, ma anche per la tourne'e giallorossa in Giappone che partirà tra due giorni.

In attesa di chiarimenti, come richiesto apertamente dal suo procuratore, Karsdorp ha scelto dunque la linea dura per rispondere alla sfuriata dello Special One. Una decisione forte, che da una parte conferma il caso e dall'altra tiene aperti diversi scenari. Dopo l'invito di Mourinho a trovarsi una squadra già a gennaio, del resto, l'esterno giallorosso pare si sia subito mosso in questa direzione. A partire dalla sua mancata risposta alla convocazione a Trigoria. Un gesto eclatante per attirare l'attenzione sulla sua situazione e capire le reali intenzioni della Roma in tempi brevi.

"Cercheremo la miglior soluzione per tutti, ma la cosa piu' importante e' il bene della Roma", aveva detto il general manager giallorosso, Tiago Pinto, prima della gara con il Torino. Un match che ha segnato uno spartiacque importante con la decisione dello Special One di non convocare l'olandese per l'ultima gara prima della sosta, tanto che lo stesso calciatore la mattina stessa della partita aveva anticipato le vacanze partendo per l'Olanda. Da quel momento, di Karsdorp sono sparite le tracce, per un silenzio radio che va avanti da sette giorni anche sui social e che continua ad alimentare voci sul suo futuro lontano da Roma.

All'indomani della sfuriata del tecnico portoghese, del resto, attorno a Karsdorp sono subito circolate alcune indiscrezioni di mercato importanti, con Juve e Inter spettatrici molto interessate in Serie A e Lione e Olympique Marsiglia in Ligue 1. A Trigoria tira sempre più aria di rottura tra Karsdorp e la Roma.