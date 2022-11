Juventus, mercato: a gennaio la priorità è il vice Cuadrado

MANOVRE BIANCONERE

L'obiettivo numero uno del club è un esterno destro in grado di far rifiatare il colombiano

Un'alternativa a Juan Cuadrado con l'obiettivo di aumentare le rotazioni sulla fascia destra. È questa la priorità della Juventus per il mercato di gennaio: il casting è già partito e nei prossimi giorni è in programma un summit con Max Allegri per valutare alcuni profili. Tra i nomi più caldi ci sono quelli di Singo del Torino, Maehle dell'Atalanta e Holm dello Spezia, oltre naturalmente a Karsdorp, che ha ormai rotto in maniera definitiva con la Roma.

Cuadrado ha disputato 20 partite su 21 in stagione (out solo contro il Monza per squalifica), partendo sempre titolare e giocando in tutto quasi 1500 minuti. Il passaggio al 3-5-2 e l'infortunio di De Sciglio, d'altronde, hanno reso il colombiano l'unico davvero in grado di ricoprire quel ruolo di esterno a tutta fascia nella rosa bianconera ed ecco perché un giocatore con caratteristiche simili e, magari, qualche primavera in meno sulle spalle, è ora diventato essenziale per il prosieguo della stagione.

Come detto, le alternative per Cherubini non mancano. Rick Karsdorp è probabilmente la pista più percorribile, perché conosce alla perfezione il ruolo, ha una discreta esperienza internazionale e, soprattutto, ha un piede e mezzo già fuori da Trigoria, circostanza che renderebbe più semplice strappare l'accordo per un prestito con diritto di riscatto, senza svenarsi. Profilo simile è quello di Joakim Maehle, che all'Atalanta gioca a sinistra, ma che è destro di piede e potrebbe dunque disimpegnarsi bene anche sull'altra fascia. Arrivare al danese rischia però di essere più complicato, specialmente se dovesse mettersi in luce nel corso del Mondiale, come già fatto in parte nella gara d'esordio contro la Tunisia.

Più in prospettiva, invece, i profili di Wilfried Singo ed Emil Holm: entrambi classe 2000, potrebbero garantire il futuro della fascia destra bianconera, anche perché Cuadrado andrà in scadenza a giugno e la sua eventuale permanenza è ancora tutta da definire. Sempre nell'ottica della linea verde è emerso anche il nome di Ivan Fresneda del Valladolid, talentino spagnolo classe 2004 su cui hanno messo gli occhi diverse big, ma che potrebbe eventualmente diventare un obiettivo per l'estate.

