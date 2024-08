Juve, rilancio per Koopmeiners: offerti all'Atalanta 59 milioni

mossa decisiva?

Il club bianconero ha fatto partire l'affondo che potrebbe essere decisivo dopo l'ultimo no della Dea. Chiesa non si allena più col gruppo

© Getty Images Nuovo affondo della Juve per Koopmeiners, il giocatore che insegue da mesi e che Thiago Motta vuole a tutti i costi per completare il centrocampo. Di fronte al no dell'Atalanta per l'ultima offerta di 50 milioni di euro più 5 di bonus, ecco il rilancio del club bianconero, che sfiora la richiesta della Dea di 60 milioni per far partire il giocatore olandese: 52 milioni più 7 legati ai bonus, come riferisce Fabrizio Romano. Ora si attende la risposta del club bergamasco, che intanto aveva deciso di escludere Koopmeiners (non si allena da giorni con la squadra) dalla lista dei convocati per la Supercoppa europea poi persa contro il Real Madrid. Sarà l'offerta decisiva? Con il giocatore la Juve ha già raggiunto l'accordo da tempo: pronto un contratto quinquennale con stipendio da 4,5 milioni di euro netti a stagione più bonus.

Sul fronte delle partenze, Federico Chiesa è ormai sempre più fuori dal progetto. L'attaccante non si sta allenando più con il resto del gruppo ma sta lavorando con gli altri giocatori in uscita in attesa di trovare una soluzione. Il suo nome è stato accostato all'Inter e anche al Milan: la scorsa settimana il suo agente Fali Ramadani ha incontrato sia la dirigenza nerazzurra che quella rossonera per sondare un'eventuale disponibilità.