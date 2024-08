Atalanta, ad Percassi: "Legati a Koopmeiners, capita a questa età di fare qualche errore"

"Noi siamo molto affezionati a Koopmeiners e stasera ci dispiace tantissimo che non sia qui a fare quello che ha sempre fatto. Un rapporto che si può ancora ricucire? Noi gli vogliamo molto bene, sappiamo cosa ci ha dato in questi anni e cosa ha ricevuto dall'Atalanta". Non si sbilancia l'ad del club bergamasco Luca Percassi sulla situazione del centrocampista prima della Supercoppa europea contro il Real Madrid. L'olandese non è convocato perché al centro di una trattativa di mercato con la Juve. "A volte si può incappare nel percorso di questi ragazzi ancora giovani in qualche errore e questo ne è un esempio - ha proseguito Percassi - Koopmeiners è un giocatore molto importante a cui vogliamo bene e cui siamo molto affezionati".