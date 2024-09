Juve, Ricardo Pepi osservato speciale per l'attacco come vice-Vlahovic

NUOVO NOME

I bianconeri potranno monitorare da vicino il classe 2003 nell'amichevole Usa-Canada e poi in Champions con la maglia del PSV

© Getty Images Nuovo obiettivo di mercato in casa Juve. Secondo quanto riporta Tuttosport, i bianconeri starebbero seguendo con grande attenzione la situazione dell'attaccante statunitense Ricardo Pepi. In forza al PSV, prossimo avversario in Champions degli uomini di Thiago Motta, il classe 2003 è un profilo che piace molto alla Continassa per caratteristiche tecniche, età e capacità realizzative. Un vice-Vlahovic con grande margini di crescita, per intenderci.

Sbarcato in Europa nel 2022 dopo essere diventato il più giovane a firmare una tripletta in MLS, Pepi ha giocato in Bundesliga con la maglia dell'Augusta e poi è stato ceduto in prestito al Groningen, in Olanda. Trasferimento che gli ha consentito di giocare con maggiore continuità e di mettere in mostra le sue qualità. Alla sua prima stagione in Eredivisie Ricardo ha segnato 12 gol in 29 partite, poi nel 2023 è passato al PSV a titolo definitivo. Cambio di maglia che gli ha fatto fare un ulteriore salto di qualità. Col club di Eindhoven Pepi vince campionato e Supercoppa al primo tentativo realizzando 10 gol e tre assist in 44 presenze. Numeri che gli hanno spalancato le porte della nazionale USA e attirato le attenzioni di alcuni top club europei, tra cui anche la Juve.

Punta centrale, Pepi è un giocatore ben strutturato fisicamente. Un uomo d'area che gioca per il gol. Legato al PSV fino al 30 giugno 2028, il classe 2003 è un attaccante che piace molto a Giuntoli per il presente e per il futuro. Un elemento da tenere d'occhio in tutte le gare possibili. A partire dalla prossimo impegno in nazionale e dalla prossima sfida di Champions, quando Pepi scenderà in campo proprio contro i bianconeri. L'occasione perfetta per testare sul campo le caratteristiche e le qualità del giocatore.