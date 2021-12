Juve, Raiola e Antun in missione a Torino

MERCATO

L'agente di de Ligt e non solo ha cenato con Nedved, quello di Dybala è arrivato per il rinnovo: novità in arrivo?

La presenza di Mino Raiola e Jorge Antun a Torino non è passata inosservata. I due agenti sono arrivati per incontrare la Juve e fare il punto sulle rispettive trattative e non solo. In particolare, Raiola è stato avvistato a cena con Pavel Nedved. Il vice presidente bianconero è da sempre legato a doppio filo al potente procuratore e non è detto che si sia trattato di un vero e proprio incontro di mercato. Di certo, però, qualche nome si sarà fatto. Per il presente e per il futuro.

Vedi anche juventus Arthur in uscita, l'agente: "Con la Juve stiamo cercando soluzione migliore" Raiola rappresenta tra calciatori della Signora: De Ligt, Pellegrini e Kean. Ed è soprattutto attorno al nome del difensore che girano le voci. Perché se la Juve non dovesse andare in Champions League la prossima stagione, potrebbe servire una grossa cessione e, Chiesa a parte, è proprio l'olandese il pezzo di maggior pregio. Raiola, comunque, potrebbe aver fatto anche qualche nome per il mercato in entrata di gennaio. Detto che di soldi a disposizione non ce ne sono e che tutto sarà legato alle uscite (Arthur? Kulusevski? Ramesy?), Allegri avrebbe bisogno di rinforzare la corsia sinistra visto il declino di Alex Sandro. Tra i potenziali oggetti di interesse ci sarebbero il romanista Riccardo Calafiori e il giovane olandese dell'Az Alkmaar, Owen Wijndal.

Ben più chiara e motivata la presenza di Antun. L'agente di Paulo Dybala deve ancora portare a conclusione la trattativa per il rinnovo della Joya e nonostante l'ottimismo che emerge ormai da mesi, la fatidica fumata bianca non è ancora arrivata. Pare che ci sia intesa su tutto, ma evidentemente qualcosa ancora manca altrimenti sarebbe da tempo arrivato l'annuncio. Bisognerà capire se questa sarà la volta buona, indipendentemente dal nuovo infortunio, che conferma i dubbi dei tifosi sulle centralità dell'argentino nel progetto di rilancio della Juve.