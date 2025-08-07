Napoli: il Siviglia respinge l'offerta di 17 mln per Juanlu Sanchez
07 Ago 2025 - 23:01
Il Siviglia gela il Napoli e respinge l'offerta di 17 milioni di euro per Juanlu Sanchez. Ne vuole 20, cifra offerta dal Wolverhampton. Il Napoli non intende rilanciare e punta tutto sulla volontà del giocatore di vestire la maglia azzurra.
