Mercato

Napoli: il Siviglia respinge l'offerta di 17 mln per Juanlu Sanchez

07 Ago 2025 - 23:01

Il Siviglia gela il Napoli e respinge l'offerta di 17 milioni di euro per Juanlu Sanchez. Ne vuole 20, cifra offerta dal Wolverhampton. Il Napoli non intende rilanciare e punta tutto sulla volontà del giocatore di vestire la maglia azzurra.

23:01
Napoli: il Siviglia respinge l'offerta di 17 mln per Juanlu Sanchez
22:39
Psg, Donnarumma sempre più verso l'addio: Bayern e City su di lui
21:47
Il Real vuol blindare Gonzalo Garcia: pronto il rinnovo
21:32
Torino, Cairo: "Baroni è contento, la rosa è al 95%"
20:20
Si rivede Adem Ljajic: nuovo contratto in Bosnia