Il Real d'Africa sfida la Juve: al Wydad non bastano più i complimenti

Al Wydad Casablanca i complimenti non bastano. Dopo la bella prestazione nella sconfitta per 2-0 contro il Manchester City, il club più prestigioso del Marocco vuole anche fare punti. I marocchini saranno i prossimi avversari della Juventus al Mondiale per Club: proviamo a scoprirli meglio in vista della partita di domenica 22 alle ore 21 in co-esclusiva sui canali Mediaset.