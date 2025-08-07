Logo SportMediaset
Mercato

Torino, Cairo: "Baroni è contento, la rosa è al 95%"

07 Ago 2025 - 21:32

"Siamo arrivati al 95% della rosa, mister Baroni è molto contento: sono tutti molto motivati e felici, adesso dobbiamo lavorare affinché questa squadra dia i risultati adeguati": così il presidente del Torino, Urbano Cairo, commenta la finestra estiva di calciomercato dei granata. Nelle scorse ore è sbarcato Simeone: "Lo seguivo da una vita, già nel 2017 ne parlai con Preziosi quando ancora giocava nel Genoa - dice sull'arrivo del Cholito, prelevato dal Napoli - e tra i partenopei veniva utilizzato poco, finalmente quest'anno lo davano via e lo abbiamo preso". Sugli obiettivi: "Per me è scaramanticamente giusto non fare voli pindarici, fare quelli che dichiarano chissà cosa - conclude dal Moccagatta di Alessandria, dove si sta disputando il Memorial Mamma e Papà Cairo - ovviamente vogliamo migliorarci, lasciamo che sia il campo a dire se le scelte fatte sono quelle giuste per puntare più in alto".

