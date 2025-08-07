Logo SportMediaset
Mercato

Il Real vuol blindare Gonzalo Garcia: pronto il rinnovo

07 Ago 2025 - 21:47
È stato tra i protagonisti al Mondiale per Club, tanto da convincere tutti di potersi ritagliare spazio nell'affollatissimo attacco del Real Madrid. Gonzalo Garcia è già nel cuore di tutti i tifosi madridisti e la sua storia con la Casablanca sembra destinata a durare a lungo: dalla Spagna sono quasi certi del rinnovo con relativo adeguamento di stipendio per il classe 2004 che dovrebbe anche cambiare numero di maglia. Nel contratto dello spagnolo verrà inserita pure una clausola rescissoria da 1 miliardo di euro. Garcia dopo l'exploit con il Real negli Usa era finito sul taccunio di diverse sqaudre di Premier, pronta a investire su di lui. Il Real però non intende farlo partire e, anzi, vuole rinnovargli il contratto.  

