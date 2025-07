Juve, l’agente di Douglas Luiz in Inghilterra: è lotta a due. Ufficiale il rinnovo di Gatti fino al 2030

L’agente di Douglas Luiz in questo momento è in Inghilterra e - come riportato da Gianni Balzarini - sta parlando con diversi club di Premier League per misurare l’interesse sul brasiliano. Tra le tante squadre inglesi accostate a Douglas Luiz va escluso l’Aston Villa, che non prende in considerazione il possibile ritorno del brasiliano per i costi elevati dell’operazione. Da escludere anche un possibile scambio con il Manchester United per Sancho, con i Red Devils che al momento stanno lavorando su altri obiettivi per rinforzare la rosa a disposizione di Ruben Amorim. Stando a quanto riportato dal Sun per Douglas Luiz è duello tra Everton e West Ham, con i Toffies in questo momento in vantaggio rispetto agli Hammers. Il brasiliano è in cima alla lista di David Moyes per rinforzare l’Everton, con la famiglia Friedkin pronta ad accontentare le richieste del tecnico scozzese tornato a Liverpool dodici anni dopo l’addio per la panchina dello United.