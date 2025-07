Juve, Mbangula ceduto al Werder Brema

Samuel Mbangula lascia la Juve e va al Werder Brema. Lo ha annunciato ufficialmente il club bianconero con un comunicato. "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società SV Werder Bremen per la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Samuel-Germain Kinduelu Mbangula Tshifunda a fronte di un corrispettivo di € 10 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre a premi variabili fino a un massimo di € 2 milioni - si legge nella nota -. Tale operazione genera un impatto economico positivo sull’esercizio in corso pari a ca. € 6,9 milioni, al netto degli oneri accessori".