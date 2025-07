La Juventus chiude per Joao Mario: è in città, giovedì le visite mediche. Alberto Costa va al Porto

Per l’attacco l'obiettivo rimane Jadon Sancho, non convocato per la tournée del Manchester United negli Stati Uniti e ormai fuori dal progetto di Ruben Amorim. Su di lui si è fatto vivo il Nottingham Forest, però il calciatore inglese vorrebbe la Juventus. In questo caso il limite è legato alle cessioni che i bianconeri dovranno compiere, da Dusan Vlahovic a Nico Gonzalez passando per Douglas Luiz, inseguito da Everton e West Ham.